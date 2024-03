Cauet, Barella e la crescita all'Inter: le sue dichiarazioni

Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Tuttosport di Niccolò Barella e della sua crescita in questi anni

Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Tuttosport di Niccolò Barella e della sua crescita in questi anni. Le sue dichiarazioni:

BARELLA – «È un giocatore con una certa personalità, forse anche diverso dagli altri, visti comportamento, capacità e qualità. Ha una determinazione e una forza nel trasmettere la voglia di vincere che sono incredibili, ma talvolta i suoi atteggiamenti possono sembrare esagerati. Vuole il meglio per sé e per la squadra, probabilmente chi lo vede tutti i giorni manco fa fa più caso a quello che fa, ma dall’esterno non è così. Però attenzione, rispetto a quando è arrivato all’Inter, è migliorato tantissimo. Sia sul piano del gioco, che su quello comportamentale. È tra i migliori centrocampisti del mondo. Barella è fortissimo. Ha tutto. Qualità, quantità, balistica. Un giocatore completo, capace di svolgere al meglio le due fasi, difensiva e offensiva. Gioca a tutto campo. Ed è già stato tra l’altro campione d’Europa, da protagonista, con la Nazionale azzurra».