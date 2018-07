Edinson Cavani è l’alternativa a Cristiano Ronaldo. La Juve lancerebbe l’assalto al Matador dopo l’addio di Gonzalo Higuain

Gonzalo Higuain non è un ‘indesiderato’ ma poco ci manca. La Juventus infatti sta pensando alla formazione del futuro senza il Pipita ma lo stesso giocatore è intenzionato a chiedere la cessione. Il Pipita piace al Chelsea di Maurizio Sarri e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’affondo dei Blues. La Juventus sogna Cristiano Ronaldo ma l’affare è molto complicato. Il fenomeno portoghese porterebbe sponsor e ricavi ma i costi dell’operazione sono elevatissimi e la Juventus sta facendo le sue valutazioni. In caso di mancato arrivo di CR7 i bianconeri virerebbero su Edinson Cavani.

La Juventus punterebbe sul Matador per rinforzare l’attacco in caso di addio del Pipita. Non è da escludere lo scambio tra Higuain e Morata con il Chelsea ma l’eventuale arrivo dello spagnolo non chiuderebbe le porte all’uruguaiano. La ha messo in cima alla lista dei suoi desideri l’attaccante in uscita dal Paris Saint Germain Edinson Cavani. Al momento non è stata avviata una trattativa con il PSG, ma i bianconeri stanno facendo un concreto pensierino al Matador. L’ex Napoli non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Italia e il club bianconero potrebbe accontentarlo.