Ceferin tranquillizza: «Titolo al Liverpool? Non vedo come potremmo toglierlo»

Aleksander Ceferin ha parlato al quotidiano sloveno Ekipa della possibile mancata assegnazione del titolo al Liverpool

Lunga intervista ad Aleksander Ceferin sulle colonne del quotidiano sloveno Ekipa. Il numero uno della UEFA ha parlato anche della possibile mancata assegnazione del titolo in Premier League al Liverpool. Le sue parole.

LIVERPOOL – «Non vedo come potremmo lasciare il Liverpool senza titolo. Se si tornasse a giocare, è quasi sicuro che lo vincerebbe. Se non si dovesse giocare, sarebbe comunque opportuno annunciare i risultati e determinare i campioni delle rispettive leghe nazionali. E, anche in questo caso, non vedo come potrebbe vincerlo una squadra diversa dal Liverpool. Capisco che i tifosi dei Reds saranno delusi in caso di vittoria della Premier in uno stadio vuoto, ma penso che la vinceranno in un modo o nell’altro».