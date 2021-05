Ceppitelli Cagliari, parla l’agente: «Molti club interessati, vedremo»

Alessandro Corsi, procurato del difensore del Cagliari Luca Ceppitelli, ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24 del suo assistito

«In questo periodo è da un po’ che non sento la società, immagino sia presa maggiormente da altre cose, il giocatore è in scadenza di contratto e ci sono alcuni club interessati, vediamo in questi mesi cosa succederà. Luca è da tanti anni a Cagliari e sta bene, è molto legato alla città e si trova bene, ma vedremo cosa succederà».

