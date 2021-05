Cessione Salernitana: Lotito vicino alla soluzione. Le ultime

Claudio Lotito, presidente della Lazio, sarebbe pronta alla cessione delle quote proprietarie della Salernitana: la situazione

Dopo il felice esito della vicenda spinosa legata al rinnovo di Simone Inzaghi, anche un’altra grana del presidente Claudio Lotito sarebbe vicina ad una soluzione. Infatti, il patron della Lazio sarebbe pronto alla cessione delle quote proprietarie della Salernitana.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno del club capitolino sarebbe vicino ad un accordo con un fondo estero, che acquisterà il suo 50%. Sarà ancora da definire, tuttavia, la posizione del cognato Marco Mezzaroma, proprietario della restante metà, che considererebbe un esproprio la cessione delle sue quote di fronte ad un’offerta non soddisfacente. C’è tempo fino al prossimo 25 giugno per trovare una soluzione.

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24