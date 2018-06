Cessioni Milan, calciomercato attivo anche in uscita: Locatelli piace al Cagliari di Maran, Rodriguez interessa a due grandi in Germania

Il Milan deve stare attento alla situazione inerente l’UEFA, ma anche al calciomercato. I rossoneri potrebbero dar vita a due cessioni, quella di Manuel Locatelli e quella di Ricardo Rodriguez. Per quanto concerne il centrocampista, è possibile un trasferimento in prestito per fare esperienza, per il difensore invece una cessione è complicata ma non impossibile. Rodriguez piace in Bundesliga, pare che il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund si siano messi sulle sue tracce. Il Diavolo non ha intenzione di cederlo, ma le due tedesche sono in pressing sul giocatore. Sono voci da prendere con le pinze, perché l’unico terzino sinistro in vendita è Luca Antonelli.

Il Milan potrebbe intervenire soprattutto a centrocampo nel corso della prossima sessione di mercato. Per quanto concerne le cessioni, è Locatelli uno degli indiziati principali all’addio. Il Cagliari si sarebbe interessato al giovane playmaker, finito ai margini dei titolari nell’ultima stagione. Per giocare più spesso potrebbe essere prestato ai rossoblu: secondo Sky Sport Maran, vicinissimo al Cagliari, avrebbe chiesto proprio Locatelli. Il ds dei sardi Marcello Carli ne avrebbe parlato con Massimiliano Mirabelli e ci sarebbero i presupposti per un affare.