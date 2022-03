Atletico Madrid, De Paul: «Una delle serate più belle. Il calcio italiano mi ha dato tantissimo». Le parole del centrocampista ex-Udinese

Il centrocampista dell’Atletico Madrid Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Manchester United negli ottavi di Champions League. Ecco le sue parole:

«Adesso abbiamo appena finito ma è sicuramente una delle serate più belle. A me piace il calore e l’Atletico Madrid è questo. Abbiamo regalato una gioia ai tifosi e saranno molto contenti. E questo è una cosa spettacolare. Io ringrazio tanto per quello che mi ha dato il calcio italiano. Mi ha dato tantissimo e mi ha fatto diventare quel giocatore che sono oggi. In queste partite devi mettere tutto a disposizione, anche le partite con la nazionale. Mi fa molto piacere giocare partite così»