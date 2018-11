Champions League, l’Inter si qualifica agli ottavi di finale se… tutte le combinazioni dell’ultima giornata della fase a gironi

L’Inter, a 90′ dalla conclusione della fase a gironi di Champions League, condivide con il Tottenham il secondo posto nel proprio raggruppamento. Con il Barcellona ormai primo, saranno proprio nerazzurri e Spurs a contendersi la qualificazione fino all’ultimo istante.

La classifica vede gli uomini di Pochettino avvantaggiati dagli scontri diretti favorevoli, motivo per cui l’Inter dovrà nell’ultima giornata raccogliere almeno un punto più del Tottenham. Basterà un pareggio in casa col Psv se gli Spurs perderanno al Camp Nou, servirà una vittoria in caso di pareggio a Barcellona. Ma il destino degli inglesi è nelle loro mani: se in Spagna trovassero i tre punti, per l’Inter non ci sarebbe nulla da fare.