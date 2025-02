Champions League, l’uragano PSG si abbatte sul Brest: gol e assist per Kvara; al Borussia basta uno 0-0 per passare

Champions League, PSG e Borussia Dortmund passano agli ottavi: i parigini travolgono il Brest, ai tedeschi basta uno 0-0 con i monegaschi

Il PSG passa agli ottavi di Champions League: dopo la vittoria per 3-0 all’andata la squadra di Luis Enrique al Parco dei Principi travolge completamente il Brest con un nettissimo 7-0. Giostra di gol e spettacolo per i parigini – il gol di Barcola dell’1-0 e l’assist di Ramos per il 4-0 di Doue valgono da soli il prezzo del biglietto – con Kvara che va a segno per la prima volta in Champions League con la maglia dei francesi e poi serve l’assist per la rete finale di Mayulu.

Nell’altro playoff, quello delle 18.45 il Borussia Dortmund pareggia 0-0 con il Monaco e tanto basta ai gialloneri di staccare il ticket per gli ottavi dopo il 3-0 dell’andata.