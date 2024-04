Champions League, Italia metti la quinta: la situazione del ranking

Turno decisivo per le squadre italiane per avere una quinta squadra in Champions League nella prossima edizione

Questa settimana può essere decisiva per le squadre italiane per l’ottenimento della quinta squadra partecipante alla prossima Champions League. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, tutto dipende dalle 4 – Atalanta, Fiorentina, Milan e Roma – che scenderanno in campo giovedì. L’Italia al momento guida il ranking UEFA con 17.714, un punto e mezzo in più rispetto a Germania (16,357) e Inghilterra (16,250).

Il derby europeo tra Milan e Roma garantisce che almeno una italiana sarà sicuramente in semifinale, regalando altri 5 punti, mentre il doppio confronto tra Arsenal-Bayern Monaco (in campo questa sera) e Bayer Leverkusen-West Ham toglierà punti alle nostre inseguitrici. Se Atalanta e Fiorentina riusciranno a passare il turno – difficile per i bergamaschi, anche se non del tutto impossibile, come si è visto nella sfida con lo United, mentre la Viola in teoria non ha scontri proibitivi fino alla ipotetica finale con l’Aston Villa – l’Italia prenderebbe altri 5 punti. Oggi le cinque squadre sarebbero Inter, Milan, Juve, Bologna e Roma, con Atalanta e Napoli le prime inseguitrici.