Champions League, il presidente dei lusitani Rui Costa ha parlato prima del ritorno degli ottavi contro l’Ajax: «Sarà un grande Benfica»

Il presidente del Benfica Rui Costa ha parlato della sfida di Champions League di stasera contro l’Ajax. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA SFIDA CONTRO L’AJAX – «Il Benfica giocherà allo stesso modo di sempre: sarà un grande Benfica. Abbiamo fatto meglio in Europa che in campionato. Il Benfica che vogliamo vedere oggi è una squadra determinata, che faccia il possibile per passare il turno. Siamo consapevoli dell’importanza di questo match».