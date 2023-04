Champions League: solo Manchester City-Bayern è sfida tra vincenti del weekend

Tre le migliori otto squadre europee che giocheranno i quarti di Champions League, solo Manchester City, Napoli e Bayern hanno vinto all’ultimo turno

Sarà un martedì ad alta intensità emotiva quello che inaugura i quarti di Champions League, al quale seguirà un mercoledì di altrettanto interesse. Vedendo cosa è successo nei rispettivi campionati tra venerdì e sabato, emerge che solo un incontro è caratterizzato da due formazioni vittoriose. Andiamo a scoprire come stanno le 8 squadre.

BENFICA-INTER. Non è un paradosso, chi ha fatto leggermente meglio sta in realtà molto peggio. Roger Schmdit è reduce dalla sconfitta in casa nello scontro diretto con il Porto, assorbita col sorriso dato il margine di sicurezza della propria classifica. Al contrario, Simone Inzaghi si è visto sfuggire i 3 punti per un cross beffardo di Candreva e arriva in Portogallo sapendo di essere in questo momento fuori dalla Champions: non quella che si gioca adesso, ma l’edizione 2023-24. Urge una correzione di rotta.

MANCHESTER CITY-BAYERN. Confronto al massimo livello tra Guardiola e Tuchel. Entrambi arrivano da prove convincenti, con il super Haaland di Southampton nell’esaltante 4-1 e un De Ligt capace di un gol strepitoso dalla lunga distanza che ha deciso la gara di Friburgo. Si annuncia uno spettacolo di primissima grandezza.

REAL MADRID-CHELSEA. Qui ci sono le dolenti. I blancos si sono alquanto distratti, perdendo 2-3 in casa col Villarrea, forse ancora ubriachi dal poker rifilato al Barcellona che è valso l’accesso alla finale di Copa del Rey. Va peggio al Chelsea, col ritorno di Lampard che dovrebbe traghettare la squadra non si sa dove. Per adesso l’imbarcazione fa acqua, ha perso anche 1-0 con i Wiolves, condannato dal portoghese Matheus Nunes.

NAPOLI-MILAN. Apparentemente gli umori dovrebbero essere contrapposti e per una semplice ragione: il Napoli a Lecce ha dimostrato di saper vincere anche senza essere brillante, mentre il Milan nella stessa situazione non è riuscito a San Siro a bucare la difesa dell’Empoli. Se non che, a riequilibrare il morale, c’è il recente 4-0 del Diavolo al Maradona, come si fa a non temere una squadra del genere?