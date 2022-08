Champions League, terzo turno preliminare: impresa Rangers, fuori il Monaco

Si è chiuso in serata il terzo turno preliminare della Champions League: ecco tutti i risultati e le qualificate al playoff

La Champions League corre veloce verso la fase a gironi con le sfide del terzo turno preliminare che ha designato le qualificate agli spareggi playoff. Ecco tutti i risultati della serata

Apollon Limassol (Cip)-Maccabi Haifa (Isr) 2-0 (and. 0-4)

Ferencvaros (Ung)-Qarabag (Aze) 1-3 (and. 1-1)

Dinamo Zagabria (Cro)-Ludogorets (Bul) 4-2 (and. 2-1)

Viktoria Plzen (Cec)-Sheriff Tiraspol (Mol) 2-1 (and. 2-1)

Zalgiris (Lit)-Bodo Glimt (Nor) 1-1 (and. 0-5)

Pyunik (Arm)-Stella Rossa (Ser) 0-2 (and. 0-5)

PSV Eindhoven (Ola)-Monaco (Fra) 3-2 dts (and. 1-1)

Sturm Graz (Aut)-Dinamo Kiev (Ucr) 1-2 dts (and. 0-1)

Rangers (Sco)-Union Saint Gilloise (Bel) 3-0 (and. 0-2)

Midtjylland (Dan)-Benfica (Por) 1-3 (and. 1-4)

SPAREGGI PLAYOFF

Qarabag-Viktoria Plzen

Bodo Glimt-DInamo Zagabria

Maccabi Haifa-Stella Rossa

Copenhagen-Trabzonspor

Dinamo Kiev-Benfica

Rangers-PSV Eindhoven