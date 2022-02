Champions League, Thuram: «PSG favorito sul Real Madrid, ha i migliori al mondo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore Thuram ha detto la sua sul confronto in Champions League tra PSG e Real Madrid

Lilian Thuram, storico ex calciatore francese, in una intervista a Marca ha detto la sua sul doppio confronto in Champions League tra PSG e Real Madrid.

FAVORITA – «Se c’è un favorito in questa gara penso sia il PSG. Quando hai Messi, Mbappé e Neymar, è molto, molto difficile perdere una partita o un doppio confronto perché sono i migliori giocatori del mondo».

CALCIATORI CHE FANNO LA DIFFERENZA – «Quando hai questi giocatori il risultato è logico: vinci. Messi fa una grande differenza, giusto? Hanno anche uno dei migliori portieri del mondo, uno dei migliori difensori centrali del mondo, Marquinhos. C’è anche Kimpembe, un giocatore della Nazionale. Pertanto, penso che se c’è un favorito qui, allora questo è il PSG».