Champions League, il PSG supera la Real Sociedad

Champions League, nessuna sorpresa al Parc des Princes: il PSG vince contro la Real Sociedad: a segno Mbappé

Nessuna sorpresa al Parc des Princes: il PSG vince il suo ottavo di finale di andata di Champions League contro la Real Sociedad. A sbloccare il risultato ci pensa Mbappé, che in 68 partite in Coppa ha realizzato 44 gol e 26 assist. Dopo di lui arriva il raddoppio di Barcola per il 2-0.

Il ritorno si giocherà allo Stadio Anoeta di San Sebastian il prossimo 5 marzo, con la squadra di Luis Enrique forte del doppio vantaggio ottenuto.