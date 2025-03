Champions League, Barcellona e Liverpool vincono di misura: Szczesny e Allison decisivi

Champions League, Barcellona e Liverpool soffrono, ma trovano la vittoria. Decisivi per entrambe i due portieri: i numeri di Szczesny e Allison

Barcellona e Liverpool soffrono, ma portano a casa il primo round degli ottavi di finale di Champions League: per entrambe una sfida difficile: i catalani a Lisbona contro il Benfica passano in vantaggio con Raphinha, ma poi perdono Cubarsi per l’espulsione di Cubarsi ed è costretta ad una partita di difesa ad oltranza. Il Benfica finisce la partita con gli xG a1.75 ma non trovano il pari e gran parte del merito va a Szczesny: come riportato da Sofascore l’ex Juve e Roma compie 8 parate di cui cinque su tiri da dentro l’area di rigore, evitando ben 1.18 sugli xG dei portoghesi.

I Reds a Parigi vincono con un gol nel finale di Elliot al termine di una gara molto complessa: il PSG crea molto – xG 1.78 – trovano anche il gol con Kvara, ma viene annullato per fuorigioco di pochi centimetri. Per il resto a tenere il Liverpool in gara ci pensa Allison: anche lui ex rossonero, ha effettuato 9 parate, 4 da dentro l’area e prevenendo 2.29 gol.