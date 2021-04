Chelsea, addio Super League: «Rimodelliamo il progetto»

Ultimo club tra quelli inglesi ad abbandonare la Super League è il Chelsea: ecco l’annuncio ufficiale

Tocca anche al Chelsea abbandonare la nave della Super League al culmine di una nottata incredibile. Si completa dunque l’uscita totale del plotone britannico.

Ecco il comunicato del club: Essendo entrati a far parte del gruppo alla fine della scorsa settimana, ora abbiamo avuto il tempo di considerare pienamente la questione e abbiamo deciso che la nostra continua partecipazione a questi piani non sarebbe nel migliore interesse del Club, dei nostri tifosi o della comunità calcistica in generale.