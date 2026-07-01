I nerazzurri riflettono sul centrale dell’Udinese Solet, mentre i lariani si muovono con discrezione per anticipare la concorrenza

Il nome di Oumar Solet sembrava destinato a diventare il principale rinforzo difensivo dell’Inter in questa sessione di mercato. Dopo i primi contatti, però, la trattativa ha subito un brusco rallentamento e, al momento, il club nerazzurro ha deciso di non affondare il colpo.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni, la frenata sarebbe legata ad alcune valutazioni di natura fisica. La società milanese nutrirebbe dubbi sulla piena affidabilità del difensore francese a causa di un possibile problema cronico alla cartilagine di un ginocchio, considerato un fattore di rischio in vista di una stagione ricca di impegni tra Serie A e Champions League.

I numeri, tuttavia, raccontano una realtà diversa. Nell’ultimo anno e mezzo con l’Udinese, Solet ha collezionato quasi 5.000 minuti in campo, saltando soltanto poche gare e garantendo una presenza costante, con un rendimento che testimonia continuità e affidabilità.

Nel frattempo si registra l’inserimento del Como, che avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore. Dopo aver definito la situazione legata a Nico Paz, il club lariano starebbe lavorando sotto traccia per provare a superare la concorrenza. Se l’Inter dovesse tornare sui propri passi, potrebbe nascere un nuovo duello di mercato tra le due società per assicurarsi il centrale francese.