Calciomercato
Juventus, colpo in prospettiva: accordo con il Genoa per Jeff Ekhator
Intesa raggiunta tra i due club: operazione da 16 milioni più bonus, nella trattativa entra anche David Puczka
La Juventus guarda al futuro e mette le mani su uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama italiano. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero ha raggiunto l’accordo con il Genoa per l’acquisto di Jeff Ekhator, talento offensivo destinato a rinforzare il reparto avanzato della squadra.
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L’operazione sarebbe stata definita sulla base di 16 milioni di euro, ai quali si aggiungono 2 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Un investimento importante che conferma la volontà della Juventus di puntare su profili giovani, di qualità e con ampi margini di crescita.
L’affare prevede anche una contropartita tecnica. Nell’ambito dell’intesa, infatti, David Puczka lascerà il club bianconero per trasferirsi al Genoa, entrando così a far parte dell’accordo tra le due società.
Con questa operazione la Juventus aggiunge un altro tassello alla propria strategia di rinnovamento, assicurandosi un attaccante considerato tra i prospetti più interessanti del calcio italiano. Ora non resta che attendere gli ultimi passaggi burocratici e l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, per dare il via alla nuova avventura di Jeff Ekhator in maglia bianconera.