Emerson Palmieri nel mirino di Juve e Inter: la situazione

Juve e Inter hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri, terzino del Chelsea. Ecco qual è la situazione del giocatore

Emerson Palmieri è finito nel mirino di Juve e Inter. Il terzino del Chelsea, insieme al suo compagno di squadra Alonso, potrebbe lasciare i Blues: ecco le parole di Di Marzio a Sky Sports.

«A gennaio, l’Inter ha chiesto Alonso e Emerson. Il Chelsea ha chiesto 45 milioni per vendere uno dei due giocatori, che considera molto importanti per il Chelsea. Il loro futuro dipende da possibili offerte di scambio, che potrebbero essere fatte con Inter e Juve. Per esempio, Emerson per Alex Sandro».