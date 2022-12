Chelsea, debutto in Premier per Zakaria

Dennis Zakaria ha debuttato con la maglia del Chelsea in Premier League. Tutti i dettagli sull’ex Juventus

Dennis Zakaria ha debuttato in Premier League con la maglia del Chelsea nella vittoria dei Blues per 2-0 contro il Bournemouth.

Il centrocampista svizzero è partito titolare e ha giocato 81 minuti. La prestazione dell’ex Juventus è stata più che convincente, come sottolineato dagli applausi dei tifosi al momento della sostituzione. Per Zakaria si tratta della terza presenza stagionale dopo il debutto in Champions League.