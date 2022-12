Chelsea, ecco Andrey Santos: oggi le visite mediche del brasiliano

Il Chelsea pronto a mettere a segno il colpo Andrey Santos: il giovane attaccante sosterrà oggi le visite mediche

Il Chelsea è pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato per il futuro con l’acquisto di Andrey Santos.

Il giovane attaccante 18enne è in arrivo dal Vasco da Gama, club al quale verranno versati in cambio 10 milioni di euro. Visite mediche per il brasiliano programmate già per la giornata di oggi come scrive il Sun.