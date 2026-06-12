Chi è Americo Branco, il nuovo Direttore Sportivo della Sampdoria. La sua storia e il suo identikit

Chi è Americo Branco, nuovo Direttore Sportivo della Sampdoria. Storia e quello che c’è da conoscere

Dopo giorni di grande attesa e fitte indiscrezioni, la Sampdoria ha ufficialmente varato il nuovo corso dirigenziale. Il club blucerchiato ha annunciato la nomina di Americo Branco come nuovo direttore sportivo, affidandogli il gravoso ma stimolante compito di raccogliere l’eredità di Andrea Mancini e prendere in mano le redini del calciomercato. La sua investitura rappresenta un punto di svolta fondamentale per la società doriana, determinata a rilanciarsi dopo due annate al di sotto delle aspettative.

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Il progetto tecnico per la stagione 2026/27

L’arrivo del dirigente portoghese si inserisce in un contesto di profonda ricostruzione. L’obiettivo primario sarà quello di allestire una rosa altamente competitiva, capace di lottare stabilmente per i vertici della Serie B e di ambire, in prospettiva, al ritorno nella massima categoria.

La strategia della Sampdoria si fonderà sulla valorizzazione del settore giovanile e su una rigorosa sostenibilità economica. Per farlo, Branco lavorerà a stretto e quotidiano contatto con il presidente Francesco De Gennaro e il CEO sport Jesper Fredberg. Insieme, avranno il compito di delineare gli obiettivi nevralgici della stagione 2026/27, bilanciando calciatori di grande esperienza con giovani promesse per ridare un’identità forte e vincente a tutti i reparti della squadra.

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Il comunicato ufficiale: il nuovo organigramma blucerchiato

La riorganizzazione dell’area sportiva non si ferma al solo direttore sportivo, ma coinvolge diverse figure chiave. Come si legge nella nota diramata dalla società:

” L’U.C. Sampdoria annuncia di aver raggiunto un accordo con Americo Branco per la nomina a direttore sportivo, una volta espletate le necessarie formalità con la FIGC. Contestualmente, Lorenzo Ariaudo assumerà il ruolo di direttore tecnico del club, mentre Mattia Stante sarà il nuovo team manager. José Manuel Barbosa Alves sarà il coordinatore dell’area scouting. “

Ecco, nel dettaglio, i profili che andranno a comporre il nuovo assetto tecnico:

Americo Branco (Direttore Sportivo): Portoghese, 35 anni. Dal 2014 ha maturato una solida carriera dirigenziale, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità presso Olhanense, Académica de Coimbra, Tondela e Fortuna Sittard.

Portoghese, 35 anni. Dal 2014 ha maturato una solida carriera dirigenziale, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità presso Olhanense, Académica de Coimbra, Tondela e Fortuna Sittard. Lorenzo Ariaudo (Direttore Tecnico): 37 anni. Dopo una lunga carriera da calciatore in Serie A (Cagliari, Sassuolo, Empoli, Frosinone e il vivaio della Juventus) e tre eccellenti stagioni come team manager blucerchiato, assume una posizione di maggiore responsabilità. Coordinerà il lavoro quotidiano facendo da raccordo tra squadra, staff e dirigenza.

37 anni. Dopo una lunga carriera da calciatore in Serie A (Cagliari, Sassuolo, Empoli, Frosinone e il vivaio della Juventus) e tre eccellenti stagioni come team manager blucerchiato, assume una posizione di maggiore responsabilità. Coordinerà il lavoro quotidiano facendo da raccordo tra squadra, staff e dirigenza. Mattia Stante (Team Manager): 35 anni, laureato con lode in Economia. Sostituisce Ariaudo forte di un solido background avviato a Ravenna e proseguito, dal 2019, alla Ternana.

35 anni, laureato con lode in Economia. Sostituisce Ariaudo forte di un solido background avviato a Ravenna e proseguito, dal 2019, alla Ternana. José Manuel Barbosa Alves (Coordinatore Area Scouting): 36 anni. Ex calciatore (cresciuto tra Paços de Ferreira, Porto, Inter e Benfica), ha già collaborato come uomo mercato di fiducia al fianco di Branco sia al Tondela che al Fortuna Sittard.

A fare il punto definitivo sulle ambizioni del club è intervenuto direttamente il management. «Abbiamo lavorato senza sosta per riorganizzare la gestione sportiva in vista della nuova stagione – afferma Jesper Fredberg, CEO Football -. Con le nomine di Branco, Auriado, Stante e Barbosa Alves, stiamo apportando nuove competenze per assicurarci di essere sulla strada giusta verso il successo. Insieme getteremo le basi per gli anni a venire, a partire dalla nomina di un nuovo allenatore e da un ambizioso calciomercato estivo».