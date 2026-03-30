Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero

Chi è Andrej Kostic: la storia e l’identikit tecnico del nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Tutto quello che c’è da sapere

Il Milan non perde tempo e inizia già a programmare le mosse per la prossima stagione sportiva. Sfruttando la pausa per gli impegni delle nazionali, la dirigenza rossonera ha chiuso un importante affare in prospettiva, assicurandosi a titolo definitivo le prestazioni del giovanissimo e promettente attaccante Andrej Kostic.

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Le cifre dell’operazione e il blitz a Milano

Il talento montenegrino, classe 2007, è stato protagonista di una rapida incursione in Italia: nella giornata di ieri ha svolto e superato le visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina, per poi fare immediatamente rientro a Belgrado, dove concluderà l’attuale annata con la maglia del Partizan.

L’operazione di calciomercato si è conclusa sulla base di 3 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale garantita sulla futura rivendita. Un accordo eccellente, facilitato dalla preziosa mediazione dell’agente Darko Ristic (lo stesso procuratore di Dusan Vlahovic). Questo intervento ha permesso al club di via Aldo Rossi di abbassare le iniziali pretese dei serbi, che chiedevano almeno 10 milioni, bruciando così la folta concorrenza di diverse società inglesi e tedesche.

La benedizione di Savicevic e i numeri del talento

A spingere Kostic verso i colori rossoneri c’è stato uno sponsor d’eccezione: il connazionale ed ex stella milanista Dejan Savicevic, che lo aveva segnalato alla dirigenza già la scorsa estate. I numeri giustificano l’investimento: a soli 19 anni, la punta ha già totalizzato 27 presenze e 11 reti con il Partizan, affermandosi nell’Under 21 e debuttando persino nella Nazionale maggiore montenegrina. Il ragazzo, lusingato dal corteggiamento del Diavolo iniziato lo scorso dicembre, ha accantonato ogni altra offerta per coronare il suo sogno.

Il piano tattico: dal Milan Futuro alla corte di Allegri

L’iter di inserimento previsto dalla società sarà graduale ma ambizioso. Inizialmente, Kostic sarà un rinforzo per il Milan Futuro, la formazione Under 23 allenata da mister Oddo. L’obiettivo a breve termine, però, è quello di aggregarlo al gruppo della Prima Squadra agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il giocatore avrà l’occasione di mettersi in mostra già nelle amichevoli estive e nella tournée in Australia. Tatticamente si presenta come un formidabile jolly offensivo: capace di agire da prima o seconda punta, si adatta alla perfezione sia al 4-3-3 che al 3-5-2. Si attende ora solo l’annuncio ufficiale per dare il via formale a questa nuova avventura a tinte rossonere. Lo riporta il Corriere dello Sport.