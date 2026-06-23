Chi è Schjelderup? A gennaio ci pensò il Parma, ora è diventato un nome per Como e Milan. Caratteristiche tecniche e numeri

Andreas Schjelderup torna a far parlare di sé anche in chiave calciomercato in Serie A. L’esterno offensivo norvegese è entrato al 61’ nella sfida vinta dalla Norvegia contro il Senegal, successo per 3-2 che ha permesso alla nazionale scandinava di staccare il pass per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026. Il classe 2004, subentrato ad Antonio Nusa, continua così a raccogliere minuti e visibilità in un contesto internazionale di alto livello.

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Cresciuto calcisticamente tra Bodø/Glimt e Nordsjælland, Schjelderup si è imposto giovanissimo in Danimarca prima del trasferimento al Benfica nel gennaio 2023 per circa 14 milioni di euro. A gennaio era già stato vicino alla Serie A, con il Parma interessato al suo profilo, ma il club più vicino al colpo era stato il Club Brugge, arrivato a impostare un’operazione da circa 15 milioni. Poi la doppietta contro il Real Madrid ha cambiato tutto, convincendo il Benfica a toglierlo dal mercato.

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Schjelderup Milan e Como, valutazione in crescita e interesse europeo

Oggi il valore del norvegese è salito in modo significativo. Manuel Rui Costa lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, cifra che racconta la crescita del giocatore e l’interesse sempre più ampio attorno al suo nome. Come spiegato da TMW, in Inghilterra lo seguono Liverpool e Tottenham, in Spagna piace all’Atletico Madrid, mentre in Italia sono soprattutto Milan e Como a monitorare la situazione.

Il profilo è particolarmente interessante per età, margini di crescita e caratteristiche tecniche. Schjelderup è un destro naturale, alto 1,77 metri, utilizzato principalmente da ala sinistra, ma capace di agire anche da trequartista, seconda punta o esterno offensivo in sistemi più fluidi.

Schjelderup, numeri e caratteristiche tecniche

Pre Madrid 25/02/2026 – Champions League / Real Madrid-Benfica / foto Pressinphoto/Image Sport

nella foto: Andreas Schjelderup

Nella stagione 2025/26 ha trovato maggiore continuità con il Benfica, mettendo insieme 7 gol e 5 assist in 1.733 minuti in campionato. Numeri importanti per un giocatore ancora giovane, soprattutto considerando il livello competitivo del contesto portoghese e la pressione di un club abituato a lottare per vincere.

Dal punto di vista tecnico, Schjelderup è il classico esterno sinistro a piede invertito: parte largo, riceve tra fascia e mezzo spazio, poi cerca l’accentramento per calciare o rifinire. Ha un primo controllo pulito, buona rapidità nello stretto, qualità nel dribbling e capacità di creare superiorità numerica. Non è soltanto un’ala da strappo: ama legare il gioco, entrare dentro al campo e partecipare alla manovra.

Schjelderup Milan e Como, come potrebbe inserirsi

Nel Como di Cesc Fabregas, Schjelderup avrebbe una collocazione molto naturale. Potrebbe giocare da esterno sinistro nel tridente, da trequartista laterale o da seconda punta in un sistema tecnico e associativo. Il progetto lariano, costruito su giovani di talento e calcio propositivo, gli garantirebbe probabilmente maggiore centralità e continuità.

Nel Milan, invece, l’inserimento sarebbe diverso. Con Ruben Amorim, il norvegese potrebbe diventare un profilo da rotazione alta, utile sia da esterno offensivo sia da trequartista in una struttura più fluida. In rossonero troverebbe più concorrenza e maggiore pressione, ma anche una vetrina superiore. Per talento, età e caratteristiche, Schjelderup resta uno dei nomi più intriganti per il mercato italiano.