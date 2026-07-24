Chiellini sicuro: «La rinascita del calcio italiano? Le persone di riferimento che abbiamo visto ieri hanno risposte adeguate»

Il futuro del calcio italiano passa da una crescita strutturale fatta di cambiamenti, professionalità e formazione: è questo il messaggio al centro dell’intervento di Giorgio Chiellini, oggi Chief Club Affairs Officer della Juventus.

All’Allianz Stadium, in occasione della presentazione del nuovo master dedicato a sport e intrattenimento realizzato dal club bianconero insieme al Politecnico di Torino attraverso la PoliTO Master School, Chiellini ha condiviso la sua visione sul percorso che il movimento calcistico nazionale deve intraprendere per evolversi.

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MASTER – «Sono in atto dei cambiamenti e credo che le persone che stanno arrivando e ieri, tra l’altro, le abbiamo anche viste e sono le persone giuste per ripartire. Oggi siamo qua per presentare questo Executive Master per dare opportunità a tante persone in generale, e non solo dello sport, di accrescere le competenze e alzare il livello. Ci sono tanti master validi e questo è un’aggiunta importante: la formazione è un processo importante in ogni settore, soprattutto nello sport perchè è una continua evoluzione e questo è un’aggiunta rilevante»

PRENDERE QUALCOSA DAGLI USA – «Gli Stati Uniti sono un punto di riferimento per la gestione dei grandi eventi, ma bisogna adattare tutto alle nostre strutture e che è la nostra cultura. Le cose da migliorare ci sono nella gestione di quello che è stato un grande torneo e noi ospiteremo tra qualche anno. Credo che ci saranno degli spunti e sono pronto a parlarne con chi di dovere e con chi organizzerà l’evento. Dobbiamo farci trovare pronti per il 2032 per fare anche noi la nostra e gestire un grande evento»

UOMINI DI CAMPO IN SOCIETA‘ – «Uomini di campo servono e stanno facendo dei percorsi dentro la parte sportiva e aziendale, uomini di calcio e di sport. Lo si vede anche nella nostra società e questo è un motivo d’orgoglio ma c’è bisogno anche di altre figure che vengono da altri settori»

RINASCITA DEL CALCIO ITALIANO – «Le persone di riferimento che abbiamo visto ieri e sicuramente hanno risposte adeguate»