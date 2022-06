Chiellini Los Angeles Fc, il presidente: «Opportunità colta al volo»

Il presidente dei Los Angeles Fc Thorrington ha parlato dell’arrivo negli States di Giorgio Chiellini

John Thorrington, presidente dei Los Angeles Fc, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo negli Stati Uniti di Giorgio Chiellini.

COLPACCIO – «Per noi è molto importante. Qualsiasi squadra del mondo sarebbe felice di poter mettere sotto contratto Giorgio, un giocatore del quale nutro un grandissimo rispetto, non solo per tutto quello che ha fatto sul campo con la Juve e l’Italia, ma anche per il suo spessore umano. Un leader assoluto e un professionista esemplare, onestamente non avremmo mai pensato di poterlo portare a LA, poi con la mancata qualificazione al Mondiale e la sua voglia di provare una nuova avventura abbiamo intravisto un’opportunità e l’abbiamo colta al volo. Appena abbiamo preso i primi contatti abbiamo capito quanto fosse motivato e che tipo di entusiasmo avrebbe portato a Los Angeles. Stiamo parlando di un giocatore straordinario, senza dubbio uno dei migliori difensori al mondo e in grado, inoltre, grazie alla sua leadership indiscussa, di avere un grande impatto sui propri compagni di squadra».

AMBIENTAMENTO NEGLI STATES – «Giorgio è un gladiatore e si adatterà perfettamente al nostro calcio. Abbiamo in difesa un mix di veterani e giovani interessanti, con l’aggiunta di Chiellini faremo il salto di qualità».

SALTO DI QUALITA – «Ogni anno puntiamo a vincere il titolo, le nostre ambizioni non cambiano. Di sicuro sappiamo di aver trovato in Giorgio un giocatore straordinario, la cui esperienza sarà fondamentale per tutto il gruppo».