Chiellini: «Lukaku tra i top al mondo. Titolare col Belgio? Dipende...»

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della partita contro il Belgio . Ecco cosa ha detto.

CONDIZIONE – «Mi sono allenato con la squadra seguendo tutto, sono contento di essere tornato a disposizione. Titolare domani? Dipende dal mister e non da me, vediamo anche oggi ma è andato tutto nel modo migliore negli scorsi giorni».

ITALIA – «Veniamo da un percorso di crescita che in questi hanni ci ha portati qui con convinzione e consapevolezza, abbiamo sorpreso anche gli scettici. Se sentite le dichiarazioni del mister qualche anno fa è stato il primo ad averci creduto, noi dobbaimo continuare a fare quello che sappiamo».

BELGIO – «Contro il Belgio dovremo sbagliare il meno possibile, sono partite in cui i dettagli fanno la differenza. Abbiamo visto anche in altre partite che i piccoli errori capovolgono partite che sembrano a senso unico, quindi bisogna fare attenzine ai minimi dettagli. Ci vorrà tanta attenzione ad un avversario complicato a prescindere da chi scenderà in campo, anche noi, però, abbiamo le nostre armi».

LUKAKU – «Credo che in questo momento stia molto bene, ha giocato una stagione strepitos, crescendo molto e acquisendo una maturità impressinante. Lui Benzema, Kane e Lewandowski sono tra i migliori al mondo, ma la stagione di Lukaku è da top top e domani dobbiamo stare molto attenti».