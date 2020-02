Chiellini: «Ringrazio i miei compagni per questi cinque mesi e mezzo»

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Brescia in campionato. Le sue parole

RIENTRO – «La parte più brutta è finita, ora arriva il difficile. Oggi mi serviva una scossa di energia, ringrazio tutti. Ora devo lavorare tanto, voglio aiutare i miei compagni. Io vorrei solo riuscire a dare una mano. Adesso arriva il bello».

JUVE RITROVATA – «Ritrovo una squadra prima in classifica, messa bene in Coppa Italia e con la Champions da giocare. Ringrazio i miei compagni per questi cinque mesi e mezzo. Io spero di portare una ventata d’entusiasmo a chi ha giocato tanto. Ci aspetta un mese pieno prima della sosta».

SARRI – «Non ha certo bisogno di me, la Juve è unita dal presidente fino agli ultimi dei dipendenti».