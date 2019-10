Chiellini: «Ronaldo? É una multinazionale vivente»

Il pensiero di Giorgio Chiellini sul compagno di squadra Cristiano Ronaldo

Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga intervista su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Ovviamente non poteva mancare un pensiero anche su Cristiano Ronaldo.

«Non potrà mai prendersela di lusso, per come è fatto. È uno che ha degli obiettivi quotidiani troppo importanti, tutto quello che fa lo fa con estrema attenzione e misura. Per me è stato bello viverlo a un’età così matura perché anche a 34 anni, quando è arrivato lui, c’era in me la voglia di carpire qualcosa. E lui è uno che ti dà tanta preparazione, cioè in certe partite lo vedi che è diverso dagli altri. Non c’è niente di male a dirlo perché prima di tutto è una multinazionale vivente. E quindi la cosa che bisogna essere bravi a fare è farlo sentire nella squadra, nonostante sia una ‘iena’ tra virgolette. Ho trovato una persona che ha vissuto questa avventura con grande voglia di dimostrare. Alla fine i suoi interessi sono i nostri interessi, collimano perché lui è un vincente».