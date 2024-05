Chiesa Juve, sirene mercato: spunta una suggestione dalla Premier

Federico Chiesa potrebbe essere il giocatore sacrificabile dalla Juve per finanziare il mercato: sirene dalla Premier e non solo

Le trattative per il prolungamento del contratto con la Juventus, in scadenza nel 2025, non hanno subito recenti accelerazioni. I rapporti tra la dirigenza bianconera e l’agente Ramadani sono ottimi e la possibilità di un accordo-ponte fino al 2026 restano alte. Ma l’arrivo di un nuovo timoniere impone nuove riflessioni, destinate a coinvolgere tutti gli elementi della rosa. E Chiesa, in questo senso, potrebbe venire identificato come agnello sacrificale per finanziare il mercato in entrata del club. Roma, Milan, Bayern Monaco tutte squadre interessate al giocatore ma la candidatura più forte resta quella del Liverpool. Lo scrive Tuttosport.