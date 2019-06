Chiesa alla Juve? Montella: «Dipende tutto dal ragazzo»

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato del possibile trasferimento di Chiesa alla Juve

Ai microfoni del TGR Rai Toscana, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato così su Federico Chiesa.

Nella giornata di ieri, da New York, il tecnico dei viola ha commentato del possibile trasferimento del ragazzo alla Juve. Ecco le sue parole: «Lui è un talento, si deve ancora completare per sua e per nostra fortuna. Dipende tutto dalle scelte del ragazzo e della società».