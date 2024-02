Chiesa Milan, i rossoneri aspettando la decisione della Juventus

L’esterno di Massimiliano Allegri potrebbe salutare i bianconeri. Contratto in scadenza nel 2025, i rossoneri attendono

Il futuro di Federico Chiesa non è mai stato così in discussione. Colui che doveva essere tra i pilastri della Juventus per anni, ora rischia di salutare i bianconeri restando però sempre in Italia. Questo poiché il Milan appare molto interessato all’ex Fiorentina.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 2024 è stato un anno complicato per Chiesa con solamente un gol in attivo e ben lontano dalla forma straripante pre-infortunio. Se i bianconeri non dovessero trovare l’accordo per un rinnovo fino al 2026, dato che il contratto attuale scadrà nel 2025, allora potrebbe arrivare la cessione. Base d’asta sui 30-40 milioni.