Chievo, Marcolini: «Vogliamo tornare in Serie A»

Michele Marcolini, tecnico del Chievo Verona, ha parlato degli obiettivi della squadra dopo il pareggio ottenuto contro il Cittadella

«Sull’1-0 c’è stato un doppio liscio da parte dei nostri giocatori e poi siamo stati sfortunati, con la deviazione sul tiro di Diaw. Il Cittadella è stato migliore di noi nel primo tempo, l’aspetto che mi ha fatto arrabbiare di più è stato che non abbiamo avuto una buona gestione della palla. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento, anche con l’ingresso in campo di Djordjevic e siamo riusciti a creare maggiori spazi e ad essere più pericolosi e il gol del pareggio bellissimo di Vignato è nato proprio grazie a un colpo di testa di Filip. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Serie A»