Chivas, che gaffe! Della Valle presidente e Freitas allenatore viola

Clamorosa gaffe social della squadra messicana del Chivas Guadalajara, prossimo avversario della Fiorentina in ICC

Match program non proprio aggiornatissimo – per usare un eufemismo – del Chivas Guadalajara, prossimo avversario della Fiorentina in ICC. Tra i tanti e clamorosi errori nel post social dedicato alla Fiorentina spicca il nome del presidente, ancora Andrea Della Valle, per non parlare dell’allenatore: Carlos Freitas.

Si legge anche di una presunta maglia numero 8 ritirata, nonostante l’abbia indossata Gerson nell’ultima stagione. E tra le leggende viola – c’era solo l’imbarazzo della scelta tra Batistuta e Antognoni, solo per rimanere all’attualità societaria – viene nominato Guido Ara, allenatore viola dal 1934 al 1937 e 1946-1947. Peggio di così il Social media manager dei Chivas non poteva fare.