Argentina, Scaloni e Aimar positivi al Covid

Domani per la sfida contro il Cile non ci saranno in panchina Scaloni e Aimar, entrambi positivi al Covid

Domani si giocherà Cile Argentina, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Per l’albiceleste mancheranno Scaloni e Aimar, entrambi positivi. E’ lo stesso Ct a dichiararlo in conferenza stampa.

«Voglio confermare un paio di ultime notizie: Pablo Aimar ed io non potremo far parte della delegazione. Pablo è a casa sua da diversi giorni perché è stato a stretto contatto con un parente, non è mai entrato in bolla. Io ho rispettato l’isolamento per diversi giorni e continuo a risultare positivo. Per entrare in Cile abbiamo bisogno di un PCR negativo, quindi in questi casi rispettiamo il protocollo».