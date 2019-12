Clasico, Barcellona e Real Madrid non vanno oltre il pari

Pareggio a reti bianche nel Clasico spagnolo: Barcellona e Real Madrid si annullano, 0-0 nel big match di Liga

0-0 non è propriamente il risultato che il mondo del calcio si aspetterebbe dal Clasico. Ma alla fine è andata così: il celebre e discusso derby tra Barcellona e Real Madrid in scena al Camp Nou è terminato in parità.

Match molto fisico che non ha registrato alcuna esclusione di colpi, come testimonia il tabellino, colmo di ammonizioni da ambedue le parti. Blaugrana e Blancos restano così ancora al primo posto a pari punti.