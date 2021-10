Ranieri: «Felice di essere tornato in Premier. Potevo andare all'Udinese, ma...»

Claudio Ranieri, nuovo tecnico del Watford, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del club: ecco le sue parole

Ai canali ufficiali del Watford, Claudio Ranieri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Sono felice di essere tornato in Premier League grazie al Watford, ci cercavamo da tempo con la famiglia Pozzo. Avevo avuto la possibilità di andare all’Udinese ma l’operazione non è andata a buon fine. Evidentemente, questo è il momento giusto. La Premier League è tra i migliori se non il miglior campionato del mondo. Tutti i grandi campioni sono qui e anche i migliori allenatori. Devo mettermi subito a lavorare duramente, facendo del mio meglio. E sperare che i giocatori capiscano in fretta le mie idee».