Collovati: «Non vedo come possa Zhang accontentare Skriniar per il rinnovo...»

Fulvio Collovati, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Calcio Totale su Rai Sport circa la questione rinnovo Skriniar. Ecco le sue dichiarazioni.

INTER – «Possibilità di accordo dopo la qualificazione in Champions League? No. Cambia qualcosa se cambia la proprietà. Se cambia la proprietà può cambiare qualcosa, nel senso che Zhang vende e automaticamente entra uno con disponibilità economiche anche per accontentare Skriniar. Altrimenti non c’è via d’uscita: non vedo come possa Zhang accontentare Skriniar con un’offerta di cinque-sei milioni, rispetto a quella da dieci milioni del PSG. Adesso il rientro di Marcelo Brozovic non è più indispensabile, perché Hakan Calhanoglu è più veloce nei movimenti».