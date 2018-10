Roma: 5 milioni nelle casse di Raiola, mistero Gonalons. A Monchi 1,3 milioni

Roma: pubblicato il bilancio 2017/2018. Particolare attenzione alle commissioni versate ai procuratori: Mino Raiola è il più pagato. Tra i dirigenti stipendio top per Monchi

Come ogni anno ad ottobre è tempo di bilanci in casa Roma: i giallorossi, anche quest’anno, hanno reso pubblici i rendiconti economici dell’esercizio 2017/2018, mercato estivo (almeno la prima parte) compreso. Nota dolente praticamente da sempre per la società capitolina è quella relativa alle commissioni pagate agli agenti per l’acquisto ed i rinnovi dei calciatori in rosa: già all’epoca di Walter Sabatini era stata piuttosto accesa la polemica riguardante gli emolumenti (talvolta eccessivi considerato il valore di alcuni giocatori) versati nelle casse dei procuratori. Con l’arrivo di Monchi nella Capitale la situazione parrebbe essere leggermente migliorata sotto tale punto di vista, ma balzano comunque ancora agli occhi alcune cifre.

Come quella di circa 5 milioni pagata dalla Roma a Mino Raiola: ben 4 milioni per l’operazione che ha portato Justin Kluivert in giallorosso ed addirittura 1 milione per il rinnovo del giovanissimo classe 1999 Luca Pellegrini, aggregato quest’anno ai grandi. Decisamente bizzarra la situazione riguardante Maxime Gonalons, centrocampista arrivato lo scorso anno dall’Olympique Lione e rispedito quest’anno in prestito al Siviglia senza aver quasi mai giocato da titolare: la Roma lo ha pagato 5 milioni, ma ne ha versati ben 3 di commissioni nelle casse del suo procuratore. Pubblicati infine anche gli stipendi dei dirigenti: Monchi è ovviamente il più pagato (1,3 milioni di euro di stipendio la scorsa stagione), mentre a Mauro Baldissoni la Roma ha versato “appena” 990mila euro.