Commisso: «Chiesa rimarrà con noi fino a giugno. Sul ritorno di Kalinic…»

Commisso ha parlato a tutto tondo della sua Fiorentina, tra campo e mercato ecco cosa ha detto il numero uno viola

Ai microfoni di LadyRadio, il presidente Rocco Commisso ha parlato degli interventi ai danni della Fiorentina: «Soffro come tutti quando le cose non vanno bene, faremo qualcosa a gennaio, ma non parlo di individui»

FALLI – «I nostri giocatori si devono tutelare con rispetto della Fiorentina. Ci sono stati bruttissimi falli su nostri giocatori come Ribery, Pezzella, Dragowski, Chiesa… Anche Castrovilli è stato il più “picchiato” dopo Tonali. Spero che qualcuno guardi queste cose e venga rispettata la Fiorentina».

CHIESA – «Lui e suo padre ci siamo incontrati. Enrico vuole il bene di suo figlio ed è una persona eccezionale. Credo che lui voglia fare bene. Sono quasi sicuro che rimarrà con noi fino a giugno e dopo si vedrà, deve prendere una decisione che è il bene di entrambi»

KALINIC – «Sono curioso di vedere in campo Pedro, ma deve accettare le decisioni del tecnico che ha le sue responsabilità. Vediamo se rimarrà a Firenze o meno, per il momento non ho parlato con Pradè, con nessuno. A gennaio prenderemo decisione con Pedro e con altri giocatori che possono arrivare alla Fiorentina»