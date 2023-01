Como, Longo: «La pressione non mi spaventa»

Le parole di Moreno Longo, allenatore del Como, sulla stagione e sugli obiettivi della sua squadra in Serie B

Al termine del girone d’andata il Como sarebbe salvo, 2 punti sopra la zona playout. Un obiettivo minimo tenendo conto delle ipotesi di partenza. Un ottimo punto d’arrivo e insieme di ripartenza tenendo conto della profonda crisi attraversata. Il nuovo tecnico, Moreno Longo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, della pressione determinata dall’avere una proprietà straniera dalle grandi ambizioni.

PAROLE – «Siamo tutti consapevoli di essere nelle mani di una grandissima proprietà. E la pressione non mi spaventa, sennò non avrei fatto questo mestiere. Il mio focus è esclusivamente sul lavoro per migliorare il gioco e fare più punti possibile. Il resto sarà sempre una conseguenza».