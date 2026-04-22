Como, Suwarso: «Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità. Complimenti all’Inter»

Como, Suwarso commenta: «Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità. Complimenti all’Inter»

A un passo dalla storia. Per 85 minuti il Como ha accarezzato l’idea di una qualificazione storica alla finale di Coppa Italia, restando virtualmente avanti nel doppio confronto. Poi, nel finale, ci hanno pensato Calhanoglu e Sucic a ribaltare tutto, consegnando all’Inter il pass per l’Olimpico e spegnendo il sogno lariano.

Nonostante la rimonta subita – la seconda in poco più di una settimana contro i nerazzurri – in casa Como resta però un sentimento forte: orgoglio. La squadra di Fabregas ha tenuto testa ai campioni d’Italia, sfiorando un traguardo che avrebbe avuto il sapore dell’impresa. Le parole del patron Suwarso sui social:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



PAROLE – «Il risultato di questa sera fa male. Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgoglioso. Complimenti all’Inter per la loro reazione. La capacità di rimontare e vincere 3–2 dimostra il valore di una grande squadra.

Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione. Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi che definiscono chi siamo.

Perdere una partita non deve farci perdere la direzione. Il nostro obiettivo resta chiaro: migliorare, crescere e continuare ad andare avanti. A tutti i Lariani: testa alta questa sera. C’è molto di cui essere orgogliosi. All’Inter, ancora congratulazioni e i migliori auguri per il resto della stagione».

