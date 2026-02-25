Como, l’Europa adesso non è più un sogno: la rivoluzione tattica che sta incantando la Serie A

Il modello Como: ecco perché la squadra di Cesc Fàbregas esprime il miglior calcio d’Italia. E adesso l’Europa…

Il progetto del Como 1907 rappresenta un unicum nel panorama calcistico italiano, dove la solidità finanziaria della famiglia Hartono si fonde con l’irresistibile richiamo internazionale del Lago di Como. Non si tratta solo di calcio, ma della costruzione di un brand globale capace di attrarre investitori, icone della moda e del cinema, trasformando lo stadio Sinigaglia in un palcoscenico d’élite. La proprietà più ricca d’Italia sta dimostrando che, con una visione lungimirante, una piazza storica può evolversi in un polo d’attrazione mondiale, senza però perdere il legame viscerale con la propria terra.

Il cuore pulsante di questa rivoluzione è il “Fàbregas-ismo”, una filosofia di gioco che riflette l’eleganza e la visione del suo mentore, Cesc Fàbregas. Il tecnico spagnolo ha imposto un’identità chiara: possesso palla proattivo, coraggio nella costruzione dal basso e una ricerca costante della bellezza tattica. Grazie al suo carisma, il Como è riuscito a portare in riva al Lario profili che fino a poco tempo fa sembravano utopia: dal genio cristallino di Nico Paz, capace di illuminare la trequarti, all’esperienza internazionale di Sergi Roberto. È un mix di gioventù sfrontata e saggezza tattica che rende i lariani una delle squadre più intriganti da osservare in questa stagione.

L’obiettivo immediato resta il consolidamento in Serie A, inteso però non come un semplice traguardo di sopravvivenza, ma come il primo mattone di un futuro europeo. L’entusiasmo della piazza è alle stelle: i tifosi hanno riabbracciato la massima serie con una maturità e una passione che alimentano il sogno di vedere, nel giro di pochi anni, le grandi notti delle coppe internazionali riflettersi nelle acque del lago. Il Como non vuole essere una meteora, ma una nuova potenza del calcio italiano pronta a riscrivere le gerarchie del pallone con stile e ambizione. E la Champions adesso non è un più così lontana…