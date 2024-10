Conceicao Juve, Guardalà lo incorona: «Fastidioso, tante giocate e ti punta: Bastoni ha passato una brutta serata». Poi l’annuncio sul riscatto...

Conceicao Juve, dopo la sfida contro l’Inter di ieri sera Guardalà lo celebra: le parole sulla prestazione del portoghese

Il giornalista Giovanni Guardalà in collegamento con Sky Sport, ha commentato la prestazione di Francisco Conceicao nella sfida contro l’Inter. Sul portoghese, come ribadito, sta lavorando il calciomercato Juve per il suo acquisto a titolo definitivo.

L’ANALISI – «Senza la doppietta di Yildiz Conceicao sarebbe stato il migliore, è stato di una continuità e di un fastidio… Tante giocate, ti punta, Bastoni ha passato una brutta serata. Suo l’assist per Weah, dal suo piede parte anche il cross che porta al 4-4 di Yildiz. E’ un giocatore fastidioso, non sai mai dove va. Lui tante volte va sul destro, ma il suo piede forte è il sinistro. Fa bene la Juve a trattare già adesso per il suo acquisto a titolo definitivo».