Conceicao: «Sul rosso di Tomori non mi è piaciuta una cosa della difesa; non ho messo un difensore in più perchè pareggiare era come perdere»

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in trasferta contro l’Empoli

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan con l’Empoli. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

LAVORO DIFENSIVO – «Stiamo lavorando molto su quest’aspetto. Nella situazione dell’espulsione di Tomori non mi è piaciuto il piazzamento della mia difesa, noi non lavoriamo con il fuorigioco. Questi dettagli sono molto importanti».

ESPULSIONE – «All’inizio volevo togliere un attaccante per mettere un difensore ma non l’ho fatto. Ho rischiato perché pareggiare in un club come il Milan è come perdere. Rispetto molto l’Empoli e quello che hanno fatto oggi».

GIMENEZ – «Siamo riusciti a portarlo qua e siamo molto contenti, ha grandissime qualità. Il collettivo funziona nel momento in cui i calciatori vogliono mettersi a disposizione. Secondo me questi dettagli portano i giocatori a un livello superiore: tutti sappiamo che Leao, Joao Felix e Pulisic sono bravi con la palla ma serve anche essere solidi in fase difensiva».