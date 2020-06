Conceicao sulla quarantena: «Non è stata una vacanza…» – VIDEO

Sergio Conceicao, tecnico del Porto, ha parlato in conferenza stampa in vista della ripresa del campionato portoghese

«Non ci siamo mai fermati, non è stata una vacanza. Non abbiamo mai smesso di allenarci e lavorare, ovviamente è stato diverso farlo in casa ma abbiamo lavorato tutti i giorni e questo dimostra che c’è sempre stata la speranza e la voglia di tornare a giocare. Non vediamo l’ora di tornare in campo».