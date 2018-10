Condò esagera: «Questa Inter? Mi ricorda quella del Triplete»

Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, Paolo Condò ha parlato di differenze e analogie tra l’Inter di Spalletti e quella di Mourinho

Chiamato a commentare gli ultimi risultati dei nerazzurri, il noto opinionista di Sky Paolo Condò, ha tessuto le lodi dell’Inter di Spalletti, paragonandola addirittura a quella di Mourinho: «Il paragone tra questa Inter e quella del Triplete è tutt’altro che campato in aria, anche io ho notato diverse similitudini come Stankovic». L’opinionista illustra poi i punti di contatto tra la gloriosa armata guidata da Mourinho e quella che sta cercando la sua strada con Spalletti: «La coppia centrale di difesa è straordinaria ora come lo era all’epoca: il valore di Skriniar e De Vrij è molto vicino. Poi c’è Icardi che, naturalmente, in potenza è un grande argentino che può guidare l’attacco come lo fece Milito. Manca un secondo grande realizzatore come Eto’o che dovrebbe essere Perisic, il quale non ha ancora raggiunto quei vertici. Poi c’è differenza sulla trequarti: Nainggolan è da scossa elettrica, l’Inter di oggi non ha altissima qualità nell’ultimo passaggio come ai tempi di Sneijder».

Un paragone che appare, forse, un po’ eccessivo alla luce dei risultati conseguiti dall’Inter di Mourinho e quella di Spalletti che nonostante le sette vittorie consecutive deve ancora misurarsi con delle sfide impervie.