Conference League, le squadre qualificate per gli ottavi di finale

Si sono giocati i ritorni degli spareggi della Conference League e sono otto le squadre che hanno superato il turno e sono giunte agli ottavi.

Raggiungono gli ottavi di finale: la Lazio con un pareggio 0-0 in Romania, stesso discorso per l’AEK Larnaca, poi lo Sheriff che ribalta il risultato dell’andata contro il Partizan. L’Anderlecht supera il Ludogorets ai rigori. Nelle partite delle 21: il Basilea ha vinto contro il Trabzonspor, la Fiorentina in rimonta vince anche il ritorno contro il Braga e anche il Lech Poznan sul Bodo Glimt. Chiude il Gent ai rigori sul Qarabag.

QUALIFICATE