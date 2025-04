Barcellona Inter, conferenza stampa Lautaro Martinez: «Sappiamo il loro potere offensivo, dovremo fare un gran lavoro. Noi siamo entusiasti perché in 3 anni siamo arrivati in 2 semifinali di Champions»

Conferenza stampa Lautaro Martinez alla vigilia di Barcellona Inter: le parole prima della semifinale d’andata di Champions League

Lautaro Martinez, capitano nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Le parole:

YAMAL COMPARABILE CON MESSI A LIVELLO DI TIMORE? – «Prima di tutto Leo per me non ha paragoni, perché è il migliore giocatore di tutti i tempi. Posso dire solo che Lamine è un giocatore molto, importante, lo abbiamo visto tutti. Alla sua età sta facendo un lavoro immenso, ha vinto titoli importanti, bisogna rispettarlo. Ha un grandissimo futuro e va rispettato».

CON CHE OTTIMISMO ARRIVIAMO ALLA SAMIFINALE? – «Noi siamo entusiasti perché in 3 anni siamo arrivati in 2 semifinali di Champions. Questo non succedeva da moltissimi anni per l’Inter, stiamo facendo un gran lavoro. Pensiamo a fare il nostro per soddisfare i sogni dei nostri tifosi. Siamo concentrati ed entusiasti, abbiamo molta voglia di arrivare a domani»

I NUMERI DELL’ATTACCO DEL BARCELLONA E DI RAPHINHA – «Sappiamo il loro potere offensivo, dovremo fare un gran lavoro di difesa tutti insieme, come abbiamo fatto finora. Siamo una squadra che in questa competizione è stata capace di difendersi molto bene contro avversari e giocatori molto importanti, domani sarà un’altra occasione di dimostrarlo. Dobbiamo attaccare e difendere insieme».

LE 3 SCONFITTE DI FILA SONO UNA QUESTIONE FISICA O MENTALE? UN ANEDDOTO SULLA CHAMPIONS – «Sicuramente in questo periodo della stagione possono succedere queste cose. Finora abbiamo fatto un lavoro molto positivo, eccetto l’ultima settimana in cui abbiamo perso 3 partite di fila, questo non succedeva da tantissimo tempo. Ci eravamo abituati a vincere e questo fa male, fa molto più male quando perdi. Ma la squadra sta bene, il gruppo è forte e unito. Per me la chiave in una squadra è avere questo nucleo unito».

